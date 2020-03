Salerno, proseguono i lavori nel molo di Santa Teresa

Proseguono senza sosta i lavori all’interno del molo di Santa Teresa a Salerno. Le gru, infatti, sono in movimento per creare la barriera soffolta che proteggerà le imbarcazioni dalle mareggiate.

L'altro cantiere

In piena attività anche la draga Breydel all’interno del Molo Manfredi. Dragati, finora, i primi 850.000 mc. sui 3.200.000 mc. complessivi, in perfetto rispetto del cronoprogramma. Per il 31 marzo si raggiungerà la quota di 1.400.000 mc e si concluderà il primo step. A novembre, come annunciato dall’assessore De Maio, ci sarà la ripresa delle attività.

Le foto sono di Antonio Capuano

