Lavori in corso a Salerno, nuovo manto stradale sul lungomare

Proseguono i lavori dell’amministrazione comunale per il rifacimento del manto stradale su alcune arterie cittadine di Salerno. E così, mentre si completano i lavori in via Carmine con la realizzazione della segnaletica orizzontale, nella notte tra lunedì e martedì, hanno preso il via gli interventi di ripavimentazione del Lungomare Trieste ad iniziare da via Sabatini. Sopralluogo del sindaco Vincenzo Napoli. Il programma proseguirà nelle prossime settimane.

Gallery