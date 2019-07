Salerno, completati i lavori di ripavimentazione stradale in via Dalmazia

Si sono conclusi la scorsa notte i lavori di ripavimentazione stradale dell'asse viario di via Dalmazia a Salerno. In particolare i lavori hanno riguardato la posa in opera di binder per la risagomatura della strada e la successiva posa di tappetino di usura previa fregatura della pavimentazione esistente. La segnaletica sarà realizzata appena l'asfalto si sarà consolidato.

La road map

Nei prossimi giorni saranno realizzati analoghi interventi su via Carmine. Gli uffici comunali sono al lavoro per la definizione di un cronoprogramma di lavori che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi interesseranno strade dislocate in tutto il territorio cittadino.

Il commento di Dante Santoro:

"Dopo 5 anni parte il rifacimento stradale di via Dalmazia fino alla Cittadella Giudiziaria Monitoriamo i lavori fino a tarda notte. Cancelliamo un altro simbolo della vergogna causato dal sindaco del sonno e dal governatore solo chiacchiere. Spero si scusino per i disagi causati in questi anni. No stop".

Gallery