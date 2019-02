Salerno, partono i lavori per il nuovo svincolo di via Irno

Entro la fine del mese di febbraio, o al massimo i primi giorni di marzo, prenderanno ufficialmente il via i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo della Tangenziale di Salerno in via Irno, che, di fatto, porterà all’eliminazione dell’attuale passaggio a livello ferroviario che, quotidianamente, crea non pochi disagi al traffico veicolare.

I lavori

Il progetto rientra nel Bando delle Periferie, finanziato dal governo nazionale, che ha finanziato una rotatoria sotto la Tangenziale per collegare l’area di Brignano passando per l’area Ex d’Agostino. Con finanziamenti regionali, invece, si darà vita ad un collegamento diretto tra il Rione Petrosino e la Tangenziale in via Fratelli Magnone. E, infine, per bypassare il passaggio a livello, Rete Ferroviaria Italia, a seguito di un accordo stipulato con il Comune di Salerno, costruirà un nuovo viadotto che si innesterà all’attuale uscita di via Irno consentendo di raggiungere direttamente la medesima strada nello spazio attualmente vuoto tra i palazzi ed un distributore carburante. I lavori dovrebbero terminare entro la fine del 2020.