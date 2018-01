Derubate in litoranea mentre tornavano dalla discoteca

Tornavano a casa dopo una serata in discoteca ma sulla strada del rientro si sono imbattute in due persone che le hanno derubate. E’ accaduto sulla litoranea di Pontecagnano. Le due ragazze di Agropoli, di 30 anni circa, erano a bordo della propria vettura. L'episodio si è consumato intorno alle 4 del mattino, quando una Fiatr Panda ha tagliato la strada ad entrambe. Le due sono state costrette ad arrestare la marcia e a scendere dall'abitacolo. Dalla Panda sono scesi due individui che si sono fatti consegnare le borse con all’interno soldi e documenti. Le ragazze impaurite e sole in strada hanno consegnato tutto senza opporre resistenza. I malviventi, una volta preso il bottino, si sono dileguati mentre le due vittime hanno fatto rientro a casa per poi denunciare il tutto ai Carabinieri di Agropoli