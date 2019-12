Luci d'Artista 2019/2020, completata l'installazione dell'albero di piazza Portanova

Dopo circa tre giorni, è stato completato il grande albero di Natale in piazza Portanova, a Salerno. A seguire, le foto con i particolari che ben evidenziano fiori, foulard e le grandi sfere che fanno da contorno all'opera. Le prime operazioni di allestimento erano partite lo scorso lunedì mattina, con intervalli di prove per verificare la corretta illuminazione dei particolari, così come dei colori: argento e oro di notte e verde di giorno. L'inaugurazione con l'accensione definitiva è prevista per venerdì, alle ore 17.00. Intanto, in piazza Flavio Gioia e in altre zone dove sono presenti le Luci d'Artista, una troupe della Rai era impegnata in alcune riprese per uno speciale che andrà in onda su Linea Verde.

