Luci d'Artista spente in segno di lutto per la tragedia di Ancona

Salerno esprime profondo cordoglio per le vittime della tragedia in discoteca ad Ancona. Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha disposto, in segno di lutto, lo spegnimento per 5 minuti alle ore 18.00 di oggi sabato 8 dicembre della Luci d’Artista in piazza Flavio Gioia e dell’Albero di Natale in Piazza Portanova. "In queste ore di turbamento unanime - dice il primo cittadino - per quanto accaduto si rinnovi l’impegno personale e collettivo affinché mai più simili tragedie abbiano a verificarsi in momenti destinati allo svago ed al divertimento"

Oggi, nonostante le condizioni meteo, si prevede il tutto esaurito a Salerno per il fine settimana e il giorno dell'Immacolata. Sono infatti previsti 600 bus in arrivo con il settore alberghiero che ha fatto registrare un 99% di prenotazioni. I dati provengono dall’ dall’Osservatorio turistico extralberghiero in Campania.

La tragedia

Il dramma ieri sera, in una discoteca a Corinaldo, vicino ad Ancona dove sei persone sono morte schiacciate dalla calca mentre tentavano di fuggire dal locale, probabilmente dopo che qualcuno aveva scatenato il panico con uno spray urticante. Le vittime sono cinque minorenni (tre ragazze e due ragazzi, tra i 14 e i 16 anni) e una madre di 39 anni che aveva voluto accompagnare la figlia.I feriti sono 59, tutti con traumi e lesioni da schiacciamento. Trentacinque sono stati trasportati con le ambulanze del 118 all'ospedale più vicino, quello di Senigallia, da dove i più gravi, 13 di cui alcuni in pericolo di vita, sono stati successivamente trasferiti all'ospedale Torrette ad Ancona.



La discoteva era frequentata da tanti giovani che erano in attesa del concerto del rapper Sfera Ebbasta. Nel locale, secondo quanto hanno riferito dai Vigili del fuoco, erano presenti un migliaio di persone. La tragedia è avvenuta in quel punto: quando i ragazzi sono usciti di corsa dal locale, decine di loro si sono accalcati per passare sul ponticello fino a quando una balaustra ha ceduto. I primi ragazzi sono così finiti nel fossato, un metro sotto il ponticello, e sono stati schiacciati da tutti gli altri.