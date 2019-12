L’assessore regionale Lucia Fortini al "Profagri" per Scuola Viva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Il giardino dei saperi” sarà presentato mercoledì 11 dicembre alle ore 11.30 nell’aula magna del Profagri alla presenza dell’assessore regionale all’istruzione, Lucia Fortini, promotrice del progetto Scuola Viva. Ospiti della mattinata introdotta dal padrone di casa Alessandro Turchi, dirigente dell’Agrario, Eva Avossa vicesindaco di Salerno, Tommaso Amabile, presidente Sesta Commissione Regione Campania. Una giornata tesa a valorizzare i processi di partecipazione democratica e di accrescimento culturale degli allievi, gli ambienti di apprendimento come valore aggregante e comunitario nell’ottica delle pari opportunità, contribuendo all’integrazione ed all’inclusione sociale dei giovani. Sette moduli formativi, presentati dalla coordinatrice del progetto prof.ssa Carmela Palmieri, ciascuno destinato a 25 allievi, che spaziano dall’applicazione delle nuove tecnologie (come il volo dei droni) in agricoltura, alla consapevolezza alimentare, alla coscienza ambientale. Dai moduli di orientamento, un vero fiore all’occhiello della quarta annualità sarà proprio il modulo di Vitivinicoltura, in quanto la scuola si è arricchita di attrezzature atte alla vinificazione con una vera cantina che presto sarà inaugurata. Durante la mattinata sarà inoltre svelato il nome del terzo arrivato in casa Profagri, ossia il rose’, la cui etichetta è stata elaborata direttamente dai nostri studenti. Sarà premiato anche il nostro 100 e lode agli ultimi esami di stato, Valentina D’ambrosio con una borsa di studio erogata direttamente dal Miur. Per l’occasione sarà effettuata anche una vendita promozionale dei nostri vini.