Fase 2, chiudono "Bogart" e "Mamama": lo sfogo di Maffei

“Mi dispiace tanto. Ma non ci sono le condizioni lavorative”: con questo annuncio, pubblicato sul suo profilo Facebook, l’imprenditore salernitano Maurizio Maffei comunica che non riaprirà il beach club “Mamama” situato nella zona sud del capoluogo.

Lo sfogo

Nel mirino di Maffei le nuove regole del Governo sulla riapertura degli stabilimenti balneari. “Il nostro beach club ha un'anima e questa sua anima non si può snaturare. Non puoi chiedere ad una donna bella di farsi brutta. Con regole assurde a mio parere e con piscine chiuse non me la sento proprio. Ci vediamo in estate 2021 perchè noi viviamo vicino alle correnti ed inseguiamo il sole di giorno e la luna di notte”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’altro locale

A rischio è anche la riapertura del Bogart, la discoteca di via Rafastia che Maffei ha rilevato nel 2017. Ma, anche in questo caso, tutto dipenderà dalle nuove normative governative, perchè - da indiscrezioni - sembra che le discoteche potranno tornare in attività soltanto dal prossimo anno.