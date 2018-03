Commessa avverte un malore in profumeria: intervengono i sanitari del 118

Questo pomeriggio, in una nota profumeria sul Corso Vittorio Emanuele di Salerno, una commessa ha avvertito un malore mentre era impegata nelle sue attività lavorative. Vedendola impallidire, le sue colleghe hanno avvertito i sanitari del 118 che sono giunti prontamente in zona per prestarle i primi soccorsi. La ragazza, poi, è stata trasportata all'ospedale di Salerno per gli esami del caso.