Salerno, mamma picchia l'insegnante della figlia: "Le ha messo le mani addosso"

Momenti di tensione davanti all’Istituto Comprensivo di Giovi-Ogliara, dove una professoressa di lettere è stata aggredita dalla madre di un’alunna della scuola media. La donna, infatti, l’ha accusata di aver picchiato la figlia durante una gita. I fatti risalgono allo scorso 22 ottobre ma solo oggi se ne è avuta contezza.

L'aggressione

L’episodio è avvenuto al termine dei consigli di classe. Era sera quando la madre di una allieva della scuola media ha colpito al volto la professoressa di lettere fuori dalla scuola. A spiegarne il motivo, al Mattino, è direttamente la preside Ida Lenza: “La docente aveva già chiesto scusa alla madre per un gesto involontario che aveva riguardato la figlia”. E aggiunge: “Durante una visita alle reliquie di San Giovanni Paolo II presso la chiesa di Ogliara, la professoressa ha dichiarato a me di aver colpito involontariamente alla faccia la ragazza, nel voltarsi l’avrebbe colpita. Si sarebbe trattato di un fatto involontario”. L’insegnante è finita in ospedale, mentre la mamma è stata denunciata. Su quanto accaduto indagano gli agenti della “Sezione Volanti” della Questura di Salerno.