Il "maniaco" di Mercatello a processo: adescava ragazze di 14 e 16 anni

A bordo della sua auto adescava, o tentava di farlo, ragazze studentesse nei pressi delle scuole. Poi si abbassava i pantaloni, compiendo atti di auto erotismo. Fino ad invitare le "prede" a salire in macchina con lui. Lo avrebbe fatto per mesi, presso la zona orientale di Salerno.

Il fatto

Lui è E.V. , 30enne, finito ai domiciliari lo scorso agosto dopo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. L'indagine sull'uomo è nata dopo le denunce sporte dalle mamme delle ragazze attenzionate dal presunto maniaco. Per lui c'è ora la richiesta di giudizio immediato della procura di Salerno. Le accuse sono adescamento di minori, atti osceni in luogo pubblico, stalking e atti sessuali davanti a minorenni. Diversi gli episodi al vaglio della procura, con l'uomo che avrebbe agito spesso e in maniera continuata presso la zona del parco del Mercatello e vicino alla scuola Galilei-Di Palo e la chiesa di Sant'Eustachio.A bordo di una Fiat Bravo con fare innocente, avrebbe tentato di convincere più volte ragazze minorenni dai 14 ai 16 anni, a salire in auto con lui.