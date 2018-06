Tenta furto in un supermercato: allontanato da carabinieri fuori servizio

Aveva provato a rubare all'interno di un supermercato a Mercatello. A fermarlo è stato un carabiniere fuori dal servizio. Ad agire un extracomunitario, entrato nell'esercizio commerciale con la scusa di acquistare un deodorante. Tra gli scafalli, ha provato invece a rubare altro, ma è stato notato dalle commesse del supermercato. Proprio in quel momento, un carabiniere libero dal servizio stava per pagare la sua spesa, presso una delle casse. Si è a quel punto diretto verso lo straniero, intimandogli di andar via. L'uomo ha provato a biascicare qualcosa, forse spiegando di non aver rubato nulla. Poi ha desistito, dopo l'insistenza del militare e la sua richiesta di documenti e generalità