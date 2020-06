Mascherine per bambini gratis, domani la distribuzione presso i gazebo nelle piazze

Domani, 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, la Regione Campania, tramite l'Unità di Crisi, ha organizzato una iniziativa dedicata alla prevenzione da Covid-19 e al corretto uso delle mascherine. Nelle principali piazze dei capoluoghi di provincia e' prevista, in aggiunta a quelle già distribuite a domicilio dalla Regione Campania, una ulteriore distribuzione di confezioni di mascherine destinate ai bambini (fasce d'eta' 4-8 anni e 9-16 anni). In ciascuna piazza saranno allestiti appositi gazebo nei quali i volontari della Protezione civile provvederanno alla distribuzione gratuita delle mascherine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I luoghi di distribuzione

Ecco dove saranno allestiti i gazebo: Napoli: Piazza Govanni Paolo II a Scampia, Ponticelli, piazza Nazionale, piazza Mercato, via Vergini alla Sanità, piazza Carità, piazza San Giorgio Pianura. Salerno: Mariconda, Pastena, centro storico. Caserta: Piazza Po, piazza Pitesti, piazza Chiesa (Casola) Avellino: Piazza San Tommaso, piazza Libertà, Rione Ferrovia Benevento: Piazza Castello, Rione Libertà (chiesa Addolorata), piazza San Modesto.