Massimo Ferrero arriva a Salerno: il selfie con un tifoso granata

Tanta curiosità, questa mattina, nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno dov’è stato avvistato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. A riconoscerlo, nei pressi dell’adiacente ufficio postale, è stato un tifoso della Salernitana, Francesco Gallotta, che si è subito scattato un selfie in sua compagnia. Il noto imprenditore e produttore cinematografico è arrivato in città per partecipare ad uno stage organizzato dalla scuola calcio Millenium, affiliata alla sua Sampdoria.