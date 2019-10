Melissa La Rocca muore in classe, il racconto dell'insegnante: "Sono sconvolta"

Si chiama Melissa La Rocca, originaria di San Mango Piemonte, la studentessa di 16 anni che, questa mattina, è stata stroncata da un malore (si ipotizza un eneurisma) mentre era impegnata in un esercizio di matematica alla lavagna presso la classe terza sezione F dell'istituto "Genovesi-Da Vinci" di Salerno.

Le testimonianze

Sotto choc la professoressa Teresa Marino che, in quel momento, era in classe: “Stava svolgendo l’esercizio. Poi, improvvisamente, ho visto che si girava. Ha toccato la cattedra. Mi sono accorta che si stava sentendo male. E' caduta a terra, ho capito che era svenuta e ho detto ai ragazzi di chiamare subito il 118", il racconto della docente che insieme agli alunni ha provato a soccorrere la ragazza. Tentativi di strapparla alla morte effettuati anche dai sanitari del 118 che, però, si sono rivelati inutili. "Ora sarà tutto più difficile. Io sono sconvolta e anche i ragazzi. Era una bella ragazza, studiosa, molto brava in matematica, molto amata dai compagni”. Addolorato anche il presidente Nicola Annunziata: "E’ difficile da spiegare cos’è accaduto. Una ragazza così giovane che è crollata a terra e non si è più rialzata. I genitori ovviamente sono distrutti e non avevano sentore di qualcosa di particolare. Se faceva diete? Non so, sono cose riferite per sentito dire".

Il cordoglio del mondo del calcio

Melissa era una appassionata di calcio e, soprattutto, una grande tifosa della Salernitana. Anche ieri sera era allo stadio Arechi per dare il suo supporto alla squadra granata. Di qui il cordoglio della società di Lotito e Mezzaroma che hanno deciso di ricordarla con un post sulla pagina Facebook. Il cordoglio della scuola calcio dell’Ogliarese: “Tutti gli associati della Scuola Calcio Ogliarese. I Dirigenti I Tecnici e gli Atleti tutti uniti in silenzio mestizia e profondo dolore si uniscono all'amico Vinicio ed alla Famiglia La Rocca per la perdita improvvisa e prematura della piccola Melissa. Riposa in pace piccolo angelo”.