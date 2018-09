Raccolta differenziata obbligatoria presso i mercatini rionali di Salerno

Raccolta differenziata obbligatoria presso i mercatini rionali. Lo stabilisce la convenzione che il consorzio “I Mercanti di Torrione” ha stipulato con il Comune per la gestione delle aree mercatali con la quale viene reso obbligatorio promuovere e incentivare le buone pratiche, ma anche effettuare severi controlli e sanzionare i trasgressori

L'iniziativa

Nei mercati di via Robertelli, via De Crescenzo e via Piave ci sarà un'addetto del consorzio che sarà affiancato da due vigili urbani o dagli ispettori ambientali del Comune per controllare che tutto proceda secondo regole. Dal primo ottoobre, partiranno i controlli della corretta raccolta differenziata e della pulizia di ogni posteggio. Particolare attenzione sarà riservata agli operatori del settore frutta, verdura e prodotti ittici che – come stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 – devono dotarsi obbligatoriamente di un bidone carrellato almeno da 240 litri per la frutta e la verdura e da 120 litri per l'ittico. Non basterà, però, esibire i carrellati, perchè i venditori dei mercati dovranno esibire la fattura di acquisto che ne certifichi la proprietà.