Giovane scomparso a Salerno, il suo messaggio: "Sto bene, ma devo stare un pò lontano"

Sta bene ma non vuole tornare a casa. Cristian, il ragazzo che da oltre ventiquattrore aveva fatto perdere le sue tracce, pubblica su Facebook un messaggio rivolto a quanti (familiari, amici, conoscenti) sono preoccupati per la sua sorte.

Ecco le sue parole:

“Sono vivo, amici, vi ringrazio per la solidarietà che ho visto ma quello che ho fatto non posso perdonarmelo, ho tradito la mia famiglia, voi amici e soprattutto la donna che amo. Non ho perso solo i soldi ma la dignità di uomo! Devo stare un pò lontano per cercare di trovare me e il coraggio di guardarvi tutti in faccia. Ora non ho neanche il coraggio per sentirvi! Mamma e Luca state tranquilli”.