Salerno, la Metro riparte e si dimentica l'assistente di bordo alla stazione

La Metropolitana riparte e l’assistente di bordo resta a terra. Il curioso episodio si è verificato, presso la stazione del quartiere Pastena, dove il Minuetto delle ore 16.19 – riporta Salernonotizie – è partito verso Torrione dopo l’attivazione del blocco delle porte che consente al capotreno di proseguire verso la fermata successiva.

Il caso

Soltanto che l'assistente di bordo non avrebbe fatto in tempo a risalire ed è rimasto sul binario. Ad avvisare il capotreno dell’accaduto sono stati alcuni pendolari. A quel punto l'uomo avrebbe arrestato la marcia percorrendo una ventina di metri in retromarcia per consentirgli di risalire sul convoglio per proseguire il viaggio.