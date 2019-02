"Se tornerai in Sudan te ne pentirai": nuove minacce alla giornalista Antonella Napoli

La giornalista freelance salernitana Antonella Napoli è stata presa nuovamente di mira per le sue inchieste sul Sudan. A lanciare l’allarme, sul suo profilo Facebook, è l’associazione “Articolo Ventuno”, che riunisce esponenti del mondo della comunicazione, della cultura e dello spettacolo; giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).

La minaccia

Un sedicente gruppo di Fratelli musulmani sudanesi ha minacciato la reporter salernitana: “Sei il nemico del Sudan. Non sei la benvenuta nel nostro Paese. Se non ci ascolterai e tornerai qui, te ne pentirai. Ma sarà troppo tardi”. Pronta la risposta di Articolo Ventuno: “A qualcuno, in Italia e fuori, non piacciono le cose che scrive sui massacri e sul traffico d’armi, anche italiane”.