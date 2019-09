Partite casalinghe dei Granata: addetti di Salerno Mobilità minacciati, l'appello di Rispoli

Sarebbero stati minacciati durante le partite casalinghe della Salernitana, i lavoratori di Salerno Mobilità. A denunciarlo, Angelo Rispoli della Csa Fiadel provinciale: "Sono preoccupato per le condizioni in cui i dipendenti della società partecipata del Comune prestano il loro servizio allo stadio Arechi in occasione degli incontri casalinghi della Salernitana".

L'appello

Secondo Rispoli, infatti, molti lavoratori vengono lasciati in balia del proprio destino a cercare di vendere dei ticket a utenti che hanno il libero accesso in aree non delimitate e che spesso minacciano o sbeffeggiano gli addetti. Da qui, la decisione di diffidare e mettere in mora i vertici della società partecipata e i rappresentanti politici dell'amministrazione comunale di Salerno. "Questa situazione non è più sostenibile- ha concluso il sindacalista- Chiedo che vengano adottati gli opportuni provvedimenti delimitando l'area o individuando un apposito piano parcheggi. Infine, a tutela dei lavoratori, chiedo di sospendere il servizio fino a quando non verranno adottati i provvedimenti richiesti".