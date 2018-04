Salerno Mobilità, Giordano: "Trasferimento di partecipazioni alla Holding Salerno Energia"

“La Salerno Mobilità SpA non verrà né dismessa né sarà oggetto di fusione o accorpamento con alcun’altra società né perderà la gestione dei servizi attualmente in carico”. A precisarlo, in una nota ufficiale, è direttamente l’amministratore unico Massimiliano Giordano, dopo la pubblicazione di alcuni articoli sul possibile passaggio di Salerno Mobilità nella Holding Salerno Energia.

Giordano, per evitare confusione, spiega:

“L’operazione di razionalizzazione delle partecipazioni al vaglio del Comune di Salerno prevede, per semplificare, un mero trasferimento di partecipazioni (proprietà delle quote azionarie) dal Comune di Salerno alla Holding Salerno Energia, che amplierebbe il ventaglio di partecipazioni societarie già gestite per conto del Comune di Salerno. Salerno Mobilità continua ad esistere ed il Comune continua ad esercitare il controllo/direzione su di essa, ma attraverso la propria Holding (come avviene già per Salerno Sistemi SpA, per fare un esempio). La finalità di tale ipotesi è proprio di rendere più efficiente il controllo e la direzione delle partecipate utilizzando lo strumento di una società c.d. strumentale: la Holding pubblica con la mission della gestione delle partecipazioni comunali. Nessuna necessità di bando dunque, e il codice degli appalti non centra nulla, perché non si deve affidare nessun servizio. Si stà applicando il Tu Madia sulle partecipate, che impone agli EELL non di dismettere ma di procedere ad un riassetto organizzativo delle proprie partecipazioni, al fine dell’efficientamento delle stesse”.