Lutto nel mondo del commercio: Salerno piange la scomparsa di Elvira Grieco

Lutto nel mondo del commercio a Salerno. Ieri, infatti, è venuta a mancare Elvira Grieco, la titolare della “Grieco Industria del Caffè” fondata insieme al marito (morto appena due anni fa) nel 1952.

Il dolore

L’imprenditrice aveva 75 anni ed era molto conosciuta in città per la grande passione che aveva per il suo lavoro. Di origini napoletane, era una donna cordiale, simpatica e disponibile con tutti. Lascia i due figli Vanni e Antonella che porteranno avanti l’impresa ideata e portata al successo dai loro genitori. Questa mattina, alle 9.45, sono stati celebrati i funerali nella chiesa di San Pietro in Camerellis.