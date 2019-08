Lutto a Salerno, addio alla locandiera dei granata Maria Antonia Bruno

Dolore a Salerno per la scomparsa di Maria Antonia Bruno, la locandiera che gestiva insieme al marito e alla sua famiglia la nota trattoria “Portarotese” in via Vernieri.

Il legame con i granata

Il marito Renato e i figili Matteo e Daniela sono grandi tifosi della Salernitana e per questo, nelle ultime ore, sono stati affissi numerosi manifesti di cordoglio da parte di tutti i gruppi della Curva Sud. La trattoria è da sempre punto di riferimento per gli ultras, in particolare del centro storico. Questa mattina, alle 12, saranno celebrati i funerali.