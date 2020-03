Lutto nel Corpo della Polizia Municipale a Salerno: addio al capitano Alfredo Truono

Lutto a Salerno per la scomparsa di Alfredo Truono, ex vice comandante della Polizia Municipale. Si è spento improvvisamente nella giornata di domenica lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi familiari, colleghi e quanti lo conoscevano.

La carriera

Soltanto pochi mesi fa Truono si era congedato come vicario dal comando di via Dei Carrari, dove aveva assunto per diversi mesi anche la carica di comandante. In 41 anni di servizio, tra i vari incarichi ricoperti, anche quello di direttore del cimitero di Brignano.

I funerali

Truono lascia la moglie Marisa e i tre figli Alessio, Valerio e Fabio. Le esequie saranno celebrate questa mattina, alle 10.30, nella chiesa dei Salesiani al Carmine.