Lutto a Salerno: scompare Angelo Mammone, campione di pugilato e rugby

Salerno piange Angelo Mammone. Grande atleta seppe dare lustro ai colori della sua terra sia nell'arte del pugilato che nel gioco del rugby. Fu, infatti, campione italiano pesi massimi nell'anno 1966, ma anche nazionale militare di rugby.

La carriera sportiva

Sempre nel rugby, in una storica e forte compagine di giovani salernitani, arrivò, negli anni sessanta, a sfiorare la promozione in serie A. Ha continuato fino alla fine a coltivare la passione per il pugilato, dove da allenatore ha portato alla conquista del titolo iridato e del titolo europeo gli atleti che ha seguito. A chi gli chiedeva cosa fosse il pugilato lui rispondeva: "una nobile arte in cui il sacrificio, la tecnica, il coraggio ed il rispetto dell'avversario diventano determinanti”. Essere sempre leali e semplici era il suo motto. Fu insignito della stella al merito sportivo. Lascia un vuoto incolmabile, ma restano i suoi insegnamenti di vita. I figli sono due noti esponenti della avvocatura salernitana, Aurelio e Fabio Mammone. Fabio è impegnato anche in politica ripercorrendo, in parte, una passione che fu anche del papà che segui’ la gloriosa Democrazia Cristiana.

I funerali

I funerali domami, martedì, a Salerno presso la Chiesa del Sacro Cuore alla Ferrovia, ore 10.