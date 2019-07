Lutto nel mondo dello spettacolo a Salerno: addio a Carmine Giannella

La città di Salerno piange Carmine Giannella. Il famoso organizzatore e produttore di spettacoli teatrali è deceduto nella giornata di oggi all’età di 65 anni provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano. La sua professionalità era conosciuta anche fuori dai confini del capoluogo. Giannella era stimato da tutti.

L'amministrazione Comunale di Salerno esprime a familiari, amici e collaboratori profondo cordoglio per la morte di Carmine Giannella. È una perdita dolorosa per la nostra comunità. Il carissimo Carmine, persona di rara bontà e generosità, è stato infaticabile ideatore ed organizzatore di eventi artistici, spettacoli, manifestazioni culturali capaci di riscuotere il consenso del pubblico e l'apprezzamento degli addetti ai lavori. Giannella è stato anche protagonista di un condiviso impegno per l'apertura di tanti contenitori che oggi arricchiscono l'offerta culturale della città. Riposi in pace con l'eterna gratitudine della sua amata Salerno.