Dolore a Salerno: addio a Peppino Frannino, volto storico del "Bar Castorino"

Dolore nel quartiere Carmine, a Salerno, per la scomparsa di Giuseppe Frannino, detto Peppino, volto storico del famoso bar “Castorino” situato in via Vernieri. La notizia ha fatto subito il giro tra i clienti e gli amici che lo conoscevano per la sua cortesia e simpatia. I funerali di Frannino, grande tifoso della Salernitana, si svolgeranno nel comune di Pellezzano dove viveva insieme alla sua famiglia. Lascia una moglie e due figlie.