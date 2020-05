"L'Abbraccio onlus" piange la scomparsa di Nino, il volontario amico di tutti

Lutto all’associazione L’Abbraccio-onlus di Salerno per la scomparsa dello storico collaboratore di nome Nino. Quest’ultimo – fanno sapere i volontari – “si è arreso ad una male che pian piano lo aveva aggredito”.

Il ricordo

Nino era l’amico di tutti. “Sempre disponibile con tutti, testardo ma allo stesso tempo dolce e pronto ad ogni impegno gli venisse richiesto. Se ne è andato in silenzio - scrivono sui social i volontari - lasciando tutti noi attoniti, impossibilitati, da questa maledetta emergenza, a salutarlo un'ultima volta. Ci mancherà e mancherà tanto a centinaia di ragazzi ospitati nelle nostre strutture che hanno sempre trovato in lui un amico vero”.

L’associazione

L'Abbraccio-onlus si costituisce a Salerno all'inizio del 2005 per promuovere percorsi di crescita in favore delle persone che vivono una condizione di solitudine e disagio. Con questo obbiettivo dà vita a comunità educative ispirate ai principi di base del Progetto Uomo ("Tu solo puoi farlo, ma non puoi farlo da solo"), ideate secondo i bisogni e le risorse della persona accolta.