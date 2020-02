Salerno, inaspriti i controlli sulle auto inquinanti: raffica di multe

Linea dura contro chi non rispetta i divieti di circolazione per le auto inquinanti nella città di Salerno. Dal 15 gennaio a oggi - riporta Il Mattino - gli agenti della Polizia Municipale hanno multato 20 veicoli fuorilegge a circolare per il capoluogo nonostante l’ordinanza emessa dal sindaco Vincenzo Napoli.

Il divieto

Lo stop, in particolare, riguarda le auto a diesel fino alla tipologie Euro 3. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. Ma i divieti potrebbero essere presto estesi alle auto Euro 4 a diesel nel caso in cui permanga l’escalation negativa di Pm10.

L’inquinamento

Si registra, intanto, un nuovo picco di polveri sottili nell’aria: la centralina Arpac di Mercatello ha rilevato l’undicesima giornata fuori norma oltre il limite di 50 microgrammi di Pm10.