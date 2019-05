Cani senza microchip: raffica di multe a Salerno

Task force dei vigili urbani in alcuni quartieri cittadini. In via Vinciprova, nell'area della chiesa in costruzione, dopo l' intervento di bonifica svolto insieme ai dipendenti del Settore Impianti e Manutenzioni- Sezione Strade, si è ripristinata la chiusura di un varco aperto nella parte laterale della struttura, da parte di senza fissa dimora, per bivaccarvi. Nell'area sottostante il ponte della Lungoirno, dove nei giorni scorsi è stato effettuato uno sgombero dall'occupazione di stranieri di etnia rom, è stato chiuso il varco che consentiva l'accesso alla stessa area, impedendo la possibilità di ulteriori invasioni.

Le multe

Nella giornata di ieri, inoltre, i caschi bianchi, insieme ai medici dell'Asl Veterinaria e ai volontari della Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane, hanno effettuato alcuni controlli sulla regolare microchippatura e sulla regolare detenzione degli animali. E così hanno provveduto alla microchippatura di dieci cani e sono stati affidati al Canile Municipale di Ostaglio cinque cuccioli di razza meticcia. Inoltre sono stati elevati 7 verbali a proprietari di cani per la mancata microchippattura e altri 3 per la omessa custodia dei loro cani. La campagna di controllo per la regolare microchippatura e iscrizione nell'anagrafe canina continuerà nei prossimi giorni.