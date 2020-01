Salerno, aumentano le multe contro prostitute e clienti: i dati

Aumentano le multe contro il fenomeno della prostituzione a Salerno. Ad una settimana dall’entrata in vigore della nuova ordinanza anti prostituzione firmata dal sindaco Vincenzo Napoli, arrivano i primi dati sulle sanzioni e sulle denunce verbalizzate dalla Polizia Municipale.

I dati

Dai controlli su strada e in borghese, svolti dal 13 al 20 gennaio, sono stati già nove i clienti multati insieme a venti prostitute nella zona orientale del capoluogo. Tali controlli - riporta Il Mattino - hanno fruttato già un saldo di oltre il 60 per cento di contravvenzioni ai clienti, timorosi che a casa venga recapitato l’avviso di notifica del verbale non pagato. Non solo. A carico di otto “lucciole” la polizia municipale ha richiesto alla Questura l’emissione del Daspo. Per sette di loro, invece, è scattata anche l’intimazione all’allontanamento dal territorio cittadino.