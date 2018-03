Salerno, blitz dei carabinieri del Nas in panifici e fruttivendoli

Controlli pre pasquali a Salerno da parte dei carabinieri del Nas. Insieme ad un lavoro congiunto con l'Asl, i carabinieri hanno fatto irruzione all'interno di panificio ed una rivendita di frutta, sequestrando 200 chili di prodotti ortofrutticoli e prodotti da forno non tracciati. Durante la stessa attività, è stata disposta anche la chiusura di un panificio in seguito al riscontro di notevoli criticità di tipo igienico sanitarie e strutturali rilevate negli ambienti utilizzati per la produzione e vendita dei prodotti.

Le verifiche

A Casaletto Spartano, invece, con il lavoro di collaborazione del personale dell’Ispettorato Centrale qualità e Repressione Frodi nei prodotti Agroalimentari di Salerno, i militari hanno effettuato una verifica presso una rivendita di fertilizzanti impiegati in agricoltura, sequestrando 60 tonnellate di concime, commercializzato e confezionato in modo fraudolento e le cui indicazioni traevano in inganno sull'origine e le rispettive aziende produttric. Le stesse non risultavano infatti censite nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).