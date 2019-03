E' ai domiciliari con la droga: arrestato 53enne a Salerno

Nascondeva la droga in casa. Per questo un 53enne salernitano, M.L le sue iniziali, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri in quanto, al termine di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di una quantità di circa 100 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in cocaina, crack ed eroina. Non solo. Ma anche di materiale utilizzato per il taglio ed il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 130 euro, in banconote di vario taglio, verosimile provento dello spaccio. L’uomo, su disposizione del magistrato di turno, è stato rinchiuso nella locale casa circondariale.