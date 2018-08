Neuromed investe a Salerno: nasce la nuova "Clinica del Sole"

La società Neuromed, che fa capo alla famiglia molisana dei Patriciello (Aldo è un europarlamentare di Forza Italia) e che è proprietaria della Clinica del Sole, continua ad investire a Salerno.

La curiosità

Presto, infatti, sorgerà una nuova clinica in via Dei Greci, nel quartiere Fratte, che sostituirà la struttura sanitaria attualmente situata in via Belvedere. Il progetto, che ha ottenuto il via libera del Comune e sarà realizzato insieme alla Hyppocratica Spa, è davvero ambizioso.