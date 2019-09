Noccoliera e mazza da baseball in auto: denunciato 40enne a Salerno

Un 40enne, S.G le sue iniziali è stato denunciato dagli agenti della “Sezione Volanti” di Salerno perché è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in alluminio e di una noccoliera in acciaio.

Il blitz

L’uomo, con numerosi precedenti di polizia e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, era alla guida di un’automobile quando è stato fermato da una pattuglia in via Unità d’Italia. Nel corso del controllo si è mostrato nervoso ed insofferente. Per questo hanno proceduto alla perquisizione personale che, però, ha dato esito negativo; mentre all’interno dell’autovettura, precisamente nel cruscotto, hanno rinvenuto una tirapugni in acciaio cromato di 12 cm ed all’interno del bagagliaio una mazza da baseball lunga 70 cm. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Il materiale rinvenuto, illecitamente detenuto, è stato sottoposto a sequestro.