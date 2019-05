Salerno, record di nuovi sacerdoti: spuntano anche tre fratelli

Record di nuovi sacerdoti in provincia di Salerno. E, in particolare, nel piccolo comune di Bracigliano. In tempi di crisi delle vocazioni sacerdotali e religiose, il prossimo 28 giugno, nel Duomo di Salerno, l’arcivescovo Luigi Moretti ordinerà quattordici sacerdoti.

I nomi

Si tratta di Alfonso Basile, Emmanuel Castaldi, Agostino D’Elia, Umberto D’Incecco, Bartolomeo De Filippis, Antonio Del Mese, Emanuele Ferraro, Giovanni Galluzzo, Emmanuel Intartaglia, Giuseppe Roca, Raffaele Mazzocca.

La curiosità

Gli ultimi tre sono Carmine, Ferdinando e Roberto De Angelis: tre fratelli, i primi due sono gemelli ed hanno trentacinque anni. Tutti e tre sono originari di Bracigliano così come altri tre dei seminaristi prossimi all’ordinazione.