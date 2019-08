Salerno, arrivano 80 nuove campane per la raccolta del vetro

Parte il potenziamento del servizio per la raccolta del vetro a Salerno. Sono state consegnate, infatti, le prime 40 nuove campane acquistate da Salerno Pulita, su disposizione del Comune, e altre 40 arriveranno in settimana.

Il montaggio

E’ già cominciato il montaggio e nei prossimi giorni le nuove campane saranno dislocate sul territorio. Alcune andranno a sostituire quelle usurate, altre saranno affiancate a quelle già esistenti nelle zone dove c’è maggiore conferimento e altre, non appena arriverà il nulla osta del Comando dei vigili urbani, dove ne è stata richiesta l’installazione. Le nuove campane, costate circa 36mila euro, hanno una capacità di 2.400 metri cubi, dunque maggiore di quelle esistenti che è di 1.950. In pratica il 20% in più. Attualmente sul territorio comunale sono presenti 570 campane e la raccolta del vetro, da quando Salerno Pulita è subentrata al Consorzio di bacino Salerno 2 e al Settore igiene urbana nell’espletamento del servizio, fa registrare un incoraggiante incremento quantitativo.

La raccolta

Nel primo semestre del 2019 sono state raccolte 2.076 tonnellate a fronte delle 1.644 dell’omologo periodo dell’anno precedente. Dunque 432 tonnellate in più. A Salerno Pulita stimano che nel secondo semestre del 2019, grazie anche all’installazione delle nuove campane, il dato possa essere non solo confermato ma migliorato di un dieci per cento.

L’avviso: