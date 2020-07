Zona a Traffico Limitato, pronti tre nuovi varchi a Salerno: la mappa

Dopo aver completato i lavori di collegamento in fibra ottica, è arrivato il via libera del Comune di Salerno all’attivazione di nuovi varchi della zona a traffico limitato. Si tratta, in particolare, di via Porta Elina, via Conforti e dell’incrocio tra via dei Principati e Corso Garibaldi. L’obiettivo del settore viabilità del Municipio è di riuscire a decongestionare il traffico e ridurre l’impatto dell’inquinamento acustico e ambientale nel centro del capoluogo. I controlli, comunque, partiranno ufficialmente a fine settembre. Prima ci sarà la fase sperimentale, ch durerà circa un mese, poi il monitoraggio vero e proprio.

La nuova mappa

Sono già attivi da anni quelli dall’incrocio via Roma-Portanova, si prosegue su Corso Garbaldi fino all’incrocio con via dei Principati (Monte), si prosegue lungo via dei Principati fino all’incrocio con Piazza XXIV Maggio; si prosegue lungo via Cuomo fino ad incrocio con via Velia; nel centro storico si prosegue su via San Benedetto fino all’incrocio con via Porta Elina ricongiungendosi con Piazza Portanova. L’installazione dei nuovi varchi ha richiesto una spesa di 2mila 176 euro.