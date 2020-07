Omicidio D'Onofrio a Pastena, condannato a 16 anni anche il secondo imputato

Uccise insieme al fratello il 35enne Ciro D’Onofrio e all’epoca dell’omicidio aveva appena 17 anni. Dovrà scontarne 16 nel carcere minorile di Airola dove si trova rinchiuso dall’ottobre dello scorso anno al termine di un’indagine lunga.

L'omicidio

Il gup del tribunale per i minorenni di Salerno ha condannato il fratello minore di E.S. , accusato di aver preso parte all’omicidio consumatosi il 30 luglio 2017 in via Kennedy a Pastena. A carico del ragazzo è stata esclusa l’aggravante della premeditazione confermata invece per il fratello. La sentenza è arrivata Due mesi dopo da quella a carico del fratello E. , giudicato colpevole lo scorso maggio a 30 anni di reclusione. L'omicidio sarebbe maturato nell'ambito degli scontri legati allo spaccio di droga. Ad incastrare il giovane, fuorno le indagini della Squadra Mobile, che incrociarono filmati di videosorveglianza privati e comunali, oltre alle celle di ponti radio telefonici. Così, si scoprì che quella sera i due fratelli sarebber stato insieme, in sella ad uno scooter, partiti dalla loro casa di San Mango Piemonte. Arrivati a Pastena, in via Kennedy, secondo la Procura, i fratelli avvicinarono la vittima e cminciarono a discutere. Tra le parti, pare vi fosse un debito non ancora saldato. La stessa vittima, come ricostruito dalle indagini, aveva confermato nel corso di una telefonata l'appuntamento con i due fratelli. Poi gli spari, tre, esplosi da una calibro 9 che non lasciarono scampo al 35enne. Ad oggi, non è stato ancora stabilito però chi due fratelli sparò con la pistola, con la condanna contestuale ora arrivata anche per il secondo, in concorso con l'altro imputato