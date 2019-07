Uccisa e abbandonata in un campo, chiesto il processo per l'assassino di Mariana

La Procura di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio per Carmine Ferrante, il muratore di 38 anni accusato dell’omicidio della prostituta romena Mariana Tudor Szekeres, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio del 2016, in via Dei Carrari a Salerno. Il prossimo 18 ottobre, davanti al gup Mastrangelo, si aprirà l’udienza preliminare.

Le indagini

Le indagini iniziarono a seguito della denuncia della scomparsa della vittima, una prostituta di 19 anni, da parte delle due amiche conviventi che indicarono come possibile autore del presunto rapimento, un cliente occasionale che l'aveva presa a bordo di un'auto di colore scuro intorno alle 23 circa del 30 aprile. Le due donne raccontarono che l'uomo trattenne Mariana contro la sua volontà. Dopo gli accertamenti, fu scovato il cadavere della 19enne, a sedici giorni dalla scomparsa: si trovava in un avvallamento di un terreno limitrofo a via dei Carrari. La vittima era seminuda ed in avanzato stato di decomposizione. Attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza e lo sviluppo dei tabulati telefonici, dunque, è stato possibile individuare come sospettato dell'omicidio il muratore, attualmente detenuto e condannato in appello per l'omicidio di un'altra prostituta, una giovane bulgara, commesso a Pagani nell'agosto 2016.

Decisiva, per incastrare l'indagato, la prova degli accertamenti biologici e del confronto dei profili genetici di 8 persone, compreso quello del muratore, che potevano essere entrati in contatti con la diciannovenne, con il profilo ottenuto dalle tracce biologiche repertate sul cadavere della vittima, riferibili, per l'appunto, al 39enne. Ferrante, peraltro, risultava presente sul luogo della scomparsa e del delitto, come mostrato dalle immagini di una telecamera presente in zona e dai tabulati telefonici.