Litigano per l'eredità, poi ordina l'aggressione del fratello: donna a processo

E’ accusata di aver commissionato due aggressioni ai danni del fratello. Il motivo? La divisione dell'eredità. Per questo, ieri, è ripreso il processo che vede imputata una donna salernitana di 65 anni accusata di tentata estorsione, lesioni aggravate e violenza aggravata ai danni del congiunto.

Le aggressioni

I fatti risalgono al 2013 e 2014 quando - riporta Il Mattino - i due familiari iniziarono a litigare violentemente per vicende legale alla divisione dell’eredità. Per la donna, infatti, i beni non erano stati divisi equamente. E così avrebbe cominciato a pretendere dal fratello, a cui era stata assegnata la casa dove l’uomo viveva con la madre, altre somme di denaro oltre a quelle già concordate. Lo scontro familiare, però, sarebbe degenerato con la donna che - secondo l’accusa - avrebbe minacciato di morte il fratello, il quale è stato aggredito una prima volta nel novembre 2013 da un uomo che gli sferrò una raffica di pugni mentre si accingeva a chiudere il cancello del cimitero, e una seconda volta nel febbraio 2014 quando, mentre aveva il portabagagli della propria auto aperto, fu spinto e gli fu chiuso violentemente lo sportello in testa, nel quartiere Mercatello.