Salerno, stop del Comune al parcheggio in Piazza Sant'Agostino

Stop al parcheggio in Piazza Sant’Agostino che torna ad essere area pedonale e a traffico limitato. Da ieri, dunque, è scattato nuovamente il divieto permanente di sosta e fermata. A varare il provvedimento è stata l’amministrazione comunale attraverso un’ordinanza ad horas firmata dal settore mobilità urbana, trasporti e manutenzione.

Il caso

Una decisione giunta dopo l’esplosione delle polemiche scaturite dall’invio di sanzioni amministrative nei confronti di quasi tutte le persone che, nelle scorse settimane, avevano utilizzato il parcheggio pur pagandolo regolarmente. Multe dovute al divieto di transito e sosta in quell’area che, nei fatti, era rimasta non aperta alle auto. La colpa, secondo quanto dichiarato dall’assessore Mimmo De Maio al Mattino, sarebbe del software del parcometro che non riuscirebbe ad incrociare i dati con le telecamere che controllano gli accessi al parcheggio. Di qui la decisione di ripristinare il divieto permanente di sosta.