Emergenza furti al Parco Arbostella: l'appello al Prefetto

Emergenza furti al Parco Arbostella. A lanciare l'allarme è l'ex consigliere circoscrizionale di Salerno, Vincenzo Musto. E in una lettera inviata a Prefetto e Questore, racconta la sua disavventura

L'appello

"Due giorni fa, per la quarta volta, mi hanno rubato, durante la notte, l’automobile parcheggiata sotto la mia abitazione. Ovviamente nessuno ha visto nulla. Non è la prima volta che accade un episodio del genere. Sono numerosi i residenti di questo quartiere che hanno subito furti in casa e di autoveicoli. Non si può andare avanti così. Non so cosa si può fare. Non spetta a me dirlo. Ma le chiedo pubblicamente aiuto perché la situazione è diventata insostenibile. Probabilmente siamo presi di mira da una banda di delinquente. E soltanto Lei e le forze dell’ordine potete aiutarci. Adesso basta. La pazienza è giunta al limite. I politici e gli amministratori locali fanno chiacchiere e la gente è stanca di vivere nell’insicurezza. Ora dovrò cambiare nuovamente macchina. Come hanno fatto anche altri abitanti. Ma chi ci assicura che non subiremo altri furti? Non possiamo vivere nella paura. Ci aiuti lei, Signor Prefetto".