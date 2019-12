Salerno, arrestano il fratello e lei rifiuta di mangiare: "Sta davvero male"

Il fratello è stato arrestato giovedì scorso con l’accusa di pedopornografia. E ora lei, una donna affetta da sindrome di down ed allettata da alcuni anni perché colpita da una grave e cronica forma bronchiale, rifiuta di mangiare.

Il dramma

A lanciare l’allarme è l’altro fratello che ha 52 anni e vive anche lui a Salerno: “Mia sorella sta male, la vedo regredire di giorno in giorno, chiede costantemente di mio fratello e rifiuta il cibo” dichiara l’uomo al quotidiano La Città. La donna e il fratello di 47 anni, ora detenuto su disposizione del gip Perrotta del tribunale di Salerno, vivrebbero quasi in simbiosi. “Capisco l’aspetto giudiziario, mi rendo conto che mio fratello se ha sbagliato deve pagare, però chiedo un po’ di clemenza per mia sorella che è piombata in una forma depressiva: mangia poco o niente e ripete a cantilena il nome di mio fratello», dice l’uomo che, a sua volta, ha problemi di salute che richiedono tranquillità e i continui sbalzi emozionali pregiudicano il suo stato fisico. Ad aiutarlo è un terzo fratello, che è sposato ed è gravato da obblighi familiari: “Io sono formalmente solo, ma non è per me. Se potessi mi offrirei al posto di mio fratello, pur di farlo incontrare con la sorella. Per farla stare meglio perché così si sente abbandonata”.