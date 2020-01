Piazza San Francesco preda dei vandali, danni alla sede del comitato di quartiere

L'altra faccia dei festeggiamenti a Salerno è quella dei vandali. Come segnalato da una nostra lettrice alla presidente del Comitato di quartiere "San Francesco", Laura Vitale, si sono registrati diversi danni nella notte del 31 nella suddetta piazza. Le immagini parlano da sole (scorrete in basso per la gallery), tra cabina telefonica distrutta ed anche una elettrica aperta e lasciata divelta, con il rischio che qualcuno potesse venirci a contatto. Danni si sono registrati anche sul portone d'ingresso del comitato di quartiere. Una delle finestre della sede è stata distrutta con il lancio di un petardo, finito poi all'interno. La piazza, di sera, è sempre molto affollata da decine di ragazzi. All'interno della struttura, sono stati infatti ritrovati dei grossi petardi.

