La poetessa Mariaraffaella Cascone inserita nell'Enciclopedia dei poeti contemporanei

Un prestigioso riconoscimento per Mariaraffaella Cascone. La poetessa salernitana è stata selezionata in occasione del Premio Internazionale “il Federiciano”, il più importante in Italia per numero di iscritti, dalla giuria composta da Alessandro Quasimodo e Giuseppe Aletti. Ora sarà inserita nell' Enciclopedia dei poeti italiani contemporanei che sarà pubblicata a novembre

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.