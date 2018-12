Blitz della Polizia sotto le "Luci" a Salerno: fermato un extracomunitario

Blitz della Polizia di Stato, oggi pomeriggio, intorno alle 18.45, nella centralissima via Diaz a Salerno, dove gli agenti hanno prima ammanettato e poi portato via un extracomunitario di origini africane, per motivi ancora da accertare. Fatto sta che il fermo, avvenuto all’incrocio con Corso Vittorio Emanuele, è andato in scena davanti agli occhi di centinaia di visitatori giunti, in città, per le Luci d’Artista.

"In aggiornamento"