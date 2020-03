"Sconto sui funerali", la squallida fake news che gira su ditta di pompe funebri

In tempi di contagio da Covid-19 impazzano nella rete anche le fake news. L'ultima vittima in tal senso ha toccato l'azienda di pompe funebri "Guariglia". Un messaggio circolato in queste ore sui social e rimbalzato sui telefonini, parla di un assurdo "sconto del 50% per gruppi di clienti superiore alle 5 unità per famiglia"

La smentita del titolare della ditta

"Ignobili persone - ha dichiarato Franco Guariglia - a Salerno stanno facendo girare su gruppi WhatsApp un messaggio ironico, strumentalizzando in maniera negativa il nostro cognome. Senza parole. In un momento così difficile per tutti, non si descrivono simili atti di "pseudocolleghi" che non sanno più cosa inventarsi per screditare la fiducia che le famiglie salernitane ripongono in noi"