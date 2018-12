Dimentica il portafoglio in un bar a Salerno: un altro cliente lo trova e lo restituisce

Questa mattina un tour operator genovese, che lavora a Lugano, Natalino Lavagnetti della Italyprestige, era in giro per la provincia di Salerno insieme ad un suo amico, Giuseppe Mandia, originario di Sicignano degli Alburni, il quale lo ha convito a visitare alcuni luoghi caratteristici, come il Cilento, per proporre dei pacchetti turistici ai suoi clienti.

Il caso

Ma, durante una pausa al bar Canasta di Salerno, Lavagnetti - riporta Il Mattino - dimentica l’agenda-portafoglio, con all’interno del denaro (circa 1000 euro), su un tavolo. Una mezz'ora più tardi il tour operator si è reso conto della dimenticanza ed è ritornato al bar, certo di non trovare nulla. E sul tavolino nulla c'era. Poi ha chiesto alla cassiera, che ha preso quell'agenda con tutto il denaro intatto e lo ha consegnato al proprietario. Uno dei clienti l'aveva trovata e restituita.